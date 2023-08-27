Французький оборонець вирішив влітку змінити клуб, втім, мюнхенці сподіваються вмовити його залишитися в команді. Поки що всі спроби Баварії зірвати відхід Бенжамена Павара провалилися.

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Як інформує Фабріціо Романо, француз не зіграє в матчі проти Аугсбурга, який заплановано на неділю, 27 серпня. Павар просто чекає моменту, коли приєднається до Інтера, з яким вже узгодив деталі особистого контракту. Баварія запланувала новий раунд перемовин, які стануть вирішальними. Раніше BILD повідомляв, що француз тричі пропустив тренування з командою.

Бенжамен Павар виступає за мюнхенців з 2019 року. Французький захисник відіграв за Баварію в 163 матчах. В активі футболіста 12 голів та 12 результативних передач. Разом з командою він здобув чотири титули чемпіона Німеччини, а також вигравав Лігу чемпіонів. У складі збірної Франції Павар вигравав ЧС-2018 і став віце-чемпіоном світу в Катарі.

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