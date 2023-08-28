Ветеран Динамо продолжит карьеру в Европе – стороны согласовали переход, – СМИ
17:30 - Читати українською
Полузащитник Динамо Денис Гармаш завершает свой уход из киевского клуба.
Гармаш, который не входит в планы Луческу, находится в шаге от перехода в хорватский Осиек, информирует Footboom.
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Отмечается, что игроку осталось пройти медицинское обследование – все детали уже были согласованы. Пока неизвестно, будет ли это полноценный трансфер или аренда.
Напомним, Гармаш, контракт которого с Динамо действует до 30 июня 2025 года, не попал в заявку "бело-синих" на УПЛ. Transfermarkt оценивает его в 1,2 млн евро.
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