Гармаш, який не входить у плани Луческу, перебуває за крок від переходу в хорватський Осієк, інформує Footboom.

Ярмоленко вирушив за кордон через проблеми з коліном, – ЗМІ

Зазначається, що гравцю залишилось пройти медичне обстеження – усі деталі вже були узгоджені. Наразі невідомо, чи це буде повноцінний трансфер або оренда.

Нагадаємо, Гармаш, контракт якого з Динамо чинний до 30 червня 2025 року, не потрапив до заявки "біло-синіх" на УПЛ. Transfermarkt оцінює його в 1,2 млн євро.

Заміна Мудрику знайдена в Києві, Динамо – чемпіон, якого засуджують, а українці спалили 40 мільйонів і здивували турків