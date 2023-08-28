Ветеран Динамо продовжить кар'єру в Європі – сторони узгодили перехід, – ЗМІ
17:30 - Читать на русском
Півзахисник Динамо Денис Гармаш завершує свій відхід з київського клубу.
Гармаш, який не входить у плани Луческу, перебуває за крок від переходу в хорватський Осієк, інформує Footboom.
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Зазначається, що гравцю залишилось пройти медичне обстеження – усі деталі вже були узгоджені. Наразі невідомо, чи це буде повноцінний трансфер або оренда.
Нагадаємо, Гармаш, контракт якого з Динамо чинний до 30 червня 2025 року, не потрапив до заявки "біло-синіх" на УПЛ. Transfermarkt оцінює його в 1,2 млн євро.
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