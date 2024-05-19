Австрийская Бундеслига впервые за десять лет презентовала нового чемпиона. Штурм сумел обойти на дистанции Зальцбург.

В Австрии завершилось 10-летнее доминирование Зальцбурга, который был бессменным чемпионом с 2014-го. В последнем туре Бундеслиги "быки" разнесли ЛАСК со счетом 7:1, но этого не хватило, чтобы продолжить гегемонию.

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Титул забрал Штурм, разобравшись в решающем матче с Аустрией Клагенфурт. Команда из Граца стала чемпионом Австрии впервые с 2011-го. Более того, Штурм оформил "золотой дубль" – в финале кубка одолел Рапид.

Штурм получил прямую путевку в Лигу чемпионов, где окажется в четвертой корзине. Зальцбургу для выхода в основную сетку ЛЧ придется пройти отбор. Ред Булл стартует со второго или третьего раунда квалификации и может стать соперником Динамо.

Своим успехом Штурм обязан главному тренеру Кристиану Ильцеру и спортивному директору Андреасу Шикеру. Клуб имеет втрое меньший бюджет, чем Зальцбург. Главные звезды команды: Отар Китеишвили, Александер Прасс и Йон Горенц-Станкович.