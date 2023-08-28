Ярмоленко имеет проблемы с коленом, из-за чего и пропустил игру против Бешикташа, сообщает Dynamo.kiev.ua.

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Отмечается, что Андрей отправился в одну из зарубежных клиник для углубленного обследования. Только после этого будет определен метод лечения и сроки восстановления звездного ветерана Динамо, который точно не сыграет против Бешикташа в ответном матче.

Добавим, Ярмоленко сыграл в 5 матчах за Динамо после возвращения, записав в свой актив 3 гола.

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