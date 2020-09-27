Первые мгновения поединка на Этихаде не сулили яркой игры. Команды обменялись атаками – без особых обострений. Возможно, так продолжалось бы и дальше, но оборона "лис" дала сбой уже на 4-й минуте.

Манчестер Сити – Лестер: онлайн-трансляция матча АПЛ – как это было

После углового в исполнении де Брюйне мяч отскочил на дальний угол штрафной, где совершенно свободным оказался Рияд Марез. Алжирец решил не усложнять и роскошным ударом с лета положил мяч в дальнюю девятку ворот Шмейхеля – 1:0!

Ошарашенный Лестер на несколько минут буквально выпал из игры. Сити зажал гостей на чужой половине поля и начал плести традиционные кружева своих атак. Однако, постепенно подопечные Роджерса отодвинули оппонента от владений Шмейхеля, но еще долго выглядели в атаке беззубо. За это Лестер мог наказать Стерлинг. На 17-й минуте он выскочил на оперативный простор после комбинации с участием де Брюйне, но пробил в руки голкиперу.

Еще два момента позже упустили хавбеки Сити. Сначала Фернандиньо после классного навеса того же де Брюйне со штрафного бесхитростно пробил головой. А потом Родри в похожей ситуации даже забил, но лайнсмен зажег флажок – офсайд. Между этими возможностями Варди едва не выскочил на свидание с Эдерсоном, однако не смог обуздать фланговую передачу.

А на 36-й Лестер получил неожиданный шанс вернуться в игру. Барнс протянул мяч мимо нескольких защитников и отбросил на Варди, форвард вошел в штрафную зону и в простой ситуации был сбит Уокером – пенальти! Сам пострадавший взялся исполнять одиннадцатиметровый и не оставил Эдерсону ни единого шанса – 1:1.

Гол "лис" выглядел случайным. Еще до конца первого тайма и на старте второй половины "горожане" приложили немало усилий, чтобы снова выйти вперед. Однако затем сольную 5-минутку выдал Джейми Варди. Сначала Кастань прорвался по правому флангу и прострелил на ближнюю штангу, а опытный бомбардир роскошным прикосновением пятой посрамил Эдерсона. А на на 58-й минуте "подвиг" Уокера решил повторить Гарсия, сбив Варди на входе в штрафную. В этот раз англичанин пробил в нижний угол, но у бразильского голкипера снова не было ни единого шанса.

Сити побежал вперед большими силами, но к решающему удару дело доводил крайне редко. Разве что дебютант Лиам Дилэп (сын легендарного любителя аутов из Сток Сити) опасно бил головой после навеса Менди, но за Шмейхеля сыграла перекладина. В свою очередь обостроящие передачи Стерлинга и де Брюйне обычно своего адресата не находили.

А вот Лестер нашел еще один кусочек счастья на 77-й минуте. Это Джеймс Мэддисон получил передачу на линии штрафной и неожиданно решил пробить по диагонали в дальнюю девятку – роскошный гол и 1:4 на табло. "Горожане" попытались хотя бы сократить разницу. В конце концов, усилиями Натана Аке это удалось – голландец выиграл второй этаж после подачи Мареза с углового и направил мяч в угол.

Однако, рынок "Привоз" оборона манкунианцев решила в этот вечер не закрывать. Бенжамен Менди в далекой от опасности ситуации завалил Мэддисона в собственной штрафной, а Юри Тилеманс развел мяч и Эдерсона по разным углам с 11-метровой отметки – 2:5!

Эта победа вернула Лестер на вершину Премьер-лиги. У "лис" 9 очков после трех туров, Ман Сити – 13-й (только 3 пункта после двух матчей).

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