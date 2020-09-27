Вест Хэм – Вулверхэмптон: онлайн-трансляция матча АПЛ с Ярмоленко на скамейке запасных
В рамках 3-го тура английской Премьер-лиги лондонский Вест Хэм принимает Вулверхэмптон. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости.
Матч Вест Хэм – Вулверхэмптон начался в 21:00 по киевскому времени. Посмотреть поединок вживую можно на Setanta Sports непосредственно в этой новости.
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Стартовые составы команд:
Вест Хэм: Фабиански – Фредерикс, Бальбуэна, Огбонна, Крессвелл – Масуаку, Райс, Соучек – Форналс, Боуэн, Антонио
Запасные: Рэндольф, Джонсон, Нобл, Лансини, Андерсон, Ярмоленко, Алле
Вулверхэмптон: Патрисиу – Боли, Коуди, Саисс – Семеду, Моутинью, Невеш, Виньягре – Адама, Нету, Хименес
Запасные: Ради, Хувер, Ф. Силва, Витинья, Дендонкер, Шабани, Килман
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