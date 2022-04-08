Андрей Ярмоленко, принесший путевку в 1/4 финала против Севилье, остался в запасе. Там же начал и Тете, арендованный Лионом у Шахтера. На 10 минуте Пакета сначала зачем-то пробил метров с 35 в блок, а потом ворвался слева в штрафную и выдал идеальный пас на Дембеле. Мусса чудом не попал с нескольких метров. Бенрама ответил выходом один на один после удивительного паса через все поле от центрбека Доусона. Надежная игра вратаря Лопеша. Еще один заброс из глубины, и уже Форналс, ранее попавший в руку соперника (без пенальти), организовал ударную позицию для Антонио, которого успели заблокировать.

Вест Хэм – Лион: онлайн-трансляция матча 1/4 Лиги Европы

На последних секундах добавленного времени Цвайер удалил Крессуэлла, остановившего Дембеле фолом последней надежды. Немецкий судья решил, что француз был лишен очевидной возможности забить гол, хотя Мусса отходил в сторону, а параллельным курсом пытался бежать Зума. Веселый двухсторонний первый тайм. По ударам (4:8) и качеству моментов (0,31:0,63 xG) несколько получше Лион. Однако контратаки дают Вест Хэму все шансы на победу, хотя и играть приходится в меньшинстве.

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COYI - це абревіатура від головного гасла фанів господарів "Come On You Irons". Сьогодні ці літери підсвітили синьо-жовтим@WestHam pic.twitter.com/4jBsYKj69e — Champion (@ukrchampion) April 7, 2022

В перерыве Мойес вынужден был заменить вингера (Бенрама) на левого защитника (Джонсона). Попадание в руку теперь ищут игроки Лиона. Цвайер последователен, без пенальти для обеих команд в похожих ситуациях. Антонио сначала один против 4 защитников выбегал, и ведь почти удалось. Спустя несколько мгновений Форналс отдал за спины, свой среди чужих Боатенг идеально протолкнул, а Боуен разобрался. Еще и рикошетом экс-защитник Баварии помог озадачить вратаря. Двойной удар для партнеров в исполнении немецкой легенды, чемпиона мира 2014 года.

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За час игры Лион набил 12 ударов против 5 у соперника. С позиций, в общем, даже лучших, чем у лондонцев. А вот по попаданиям в створ ворот Вест Хэм громит соперника (3:0). Очередной момент создает Боуэн. Антонио немного не хватило, чтобы опередить вратаря. А вот Тете достаточно было и пары минут, чтобы организовать очередной гол. Бразилец Шахтера посеял хаос во вратарской площади лондонцах. После нескольких рикошетов Танги Ндомбеле, ни разу не забивавший "молотам" в 3 матчах по Тоттенхэм, расстрелял пустые ворота. Французы реализовали первый же прицельный удар.

FT: West Ham United 1 - 1 Lyon



xG: 0.45 - 2.48

Shots: 5 - 23

MOTM: Tanguy Ndombélé (8.58)#WHUOLhttps://t.co/j7gRPWhjjN pic.twitter.com/lEUfvuQvMt — FotMob Stats (@FotMob_Stats) April 7, 2022

Выбегание фанатов на поле, несколько попыток штурма от Лиона, которые спокойно останавливает Ареола и его защитники. Судья добавил 8 минут. По ударам 22:5 в пользу французов, но это практически ничего не значит. Ведь англичане, играя тайм в меньшинстве, довольно спокойно отбивались и остро контратаковали. Лион полностью доминировал в контроле мяча (более 70%), но это вовсе не означает страданий. Игра вторым номером – это стихия Вест Хэма. Да, по ожидаемым голам 0,45:2,48, однако и этот показатель условен. Интриге быть, как и в матче потенциальных соперников по полуфиналу, Барсы и Франкфурта. Жаль только, что Ярмоленко так и не вышел на поле. Похоже, в первую очередь из-за удаления защитника англичан.

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