Барселона и Айнтрахт. Ранее представить эти клубы в одном турнире можно было разве что в FIFA или PES, однако мы живем в постмодерне – и в нем Барса приезжает во Франкфурт, чтобы встретиться с Айнтрахтом в первом сражении за четвертьфинал Лиги Европы. Немецкие фанаты поздравили каталонцев громким пением и пирошоу под отелем среди ночи, но гости должны были отомстить на поле. По крайней мере, именно этого все и ожидали.

Аталанта расписала ничью с РБ Лейпциг – не хватило Х-фактора Малиновского, а финальный пожар мог завершиться поражением

Оливер Гласнер пообещал местным фанатам, что "орлы" будут пытаться работать агрессивно, ведь на глухую оборону в течение матча у команды не хватит сил. Австрийский тренер не солгал – Айнтрахт сразу со стартовым свистком пошел вперед, едва не поплатившись за смелость уже на 3-й минуте. Вывести "блаугранас" вперед мог Торрес, который с линии полукруга бахнул под перекладину, заставив Траппа исполнить сейв.

Франкфуртцы огрызнулись прострелом Костича – два нападающих "орлов" пропустили мяч под удар Кнауффу, однако его удар успели заблокировать. Еще через две минуты Линдстрем ворвался на правый край штрафной и прострелил на Соу, которому нужно было пробить в почти пустые ворота. А Джибриль не попал! В следующей атаке очередной прорыв Костича завершился прострелом из-под Араухо и новым пропуском мяча на третьего – на этот раз Барсу спас подкат Гави.

Айнтрахт действительно прижимал Барселону. Тем не менее, ближе к середине первого тайма гости выровняли ход игры, а на 17-й минуте Обамеянг мог даже и гол забить – он избежал офсайда, получил проникающий пас на правый край штрафной и выстрелил в ближний угол. Трапп парировал. Возможно, дальше все было бы только лучше, но на 23-й минуте Барса осталась без Пике. Жерар получил повреждение, а вместо него вышел Лангле.

Вторая половина первого тайма была равной, но Айнтрахт явно превосходил в динамике. Это могло вылиться в гол на 28-й минуте, когда Костич сыграл на добивании после прострела Кнауффа – тер Штеген парировал. На 38-й же хозяева заработали пенальти за фол Бускетса против Борре, но арбитр после просмотра видеоповтора отменил свое решение.

Respira el Barça gracias al VAR. Corrigió la tecnología al árbitro, que pitó penalti en esta acción. Estaba tranquilísimo Busquets, ya que había tocado balón. pic.twitter.com/AGuTCxOzvA — Manu Heredia (@ManuHeredia21) April 7, 2022

Барса тоже имела голевой момент. На 31-й минуте Бускетс выполнил классное заброс под рывок Альбе, Жорди исполнил прострел вдоль вратарской, а Педри пошел на замыкание – впрочем, хавбек разминулся с мячом. В конце концов отдыхать команды отправились при нулях на табло.

Второй тайм стартовал без кадровых перестановок, а вот ход встречи поменялся. Айнтрахт пошел вперед и едва не заработал пенальти сразу после возобновления игры, а уже на 48-й минуте "орлы" открыли счет. И как! Гарсия выбил подачу Костича за пределы штрафной, а Кнауфф, подхватив сферу, выстрелил в правую девятку – без шансов для тер Штегена! 1:0.

Ровно через минуту Айнтрахт должен был удваивать преимущество. И снова у немцев прошел прострел Костича, который никто не смог выбить – Линдстрем же оказался на замыкании, мощно пробив в противоход тер Штегену. К счастью для "блаугранас", мяч пролетел над перекладиной. На 56-й же минуте хозяева раскатали эффектную атаку с пасом пяткой на ход – Борре прорвался правым флангом, три футболиста Айнтрахта убежали от защитников, но дальнейшая передача на дальнюю штангу оказалась неудачной.

Барселона выглядела ужасно, огрызнувшись лишь неточным ударом Торреса с левого края штрафной мимо ближнего угла. Этот эпизод случился на 62-й минуте. Разгневанный Хави сразу же снял с игры Гави и Траоре, выпустив Дембеле и Фрэнки де Йонга – и уже на 65-й минуте замены сработали! Дембеле получил диагональ, протащил мяч правым флангом и отдал пас де Йонгу, а Фрэнки, обыгравшись в стеночку с Торресом, вырезал ему передачу под удар метров восьми. Ферран не промахнулся – 1:1!

Айнтрахт в последние 25 минут стал проседать физически. Замены особо не помогали, а Тута на 78-й минуте вообще оставил свою команду в меньшинстве. Барселона перехватила инициативу во встрече и раскатала ряд хороших атак – впрочем, явного преимущества над немцами гости не имели. "Орлы" держались на равных, а Трапп в игру практически не вступал. Гол Феррана, в сущности, стал последним острым эпизодом во встрече.

В итоге, финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

Вест Хэм вдесятером упустил победу над Лионом – голевой след Шахтера в 1/4 ЛЕ, кошмар чемпиона мира, Украина в сердцах