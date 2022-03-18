"Молотки" вышли заряженными на победу, ведь первый поединок завершился их минимальным поражением (0:1). Еще в первом тайме Соучек вывел Вест Хэм вперед.

Ярмоленко передал "нештяки" разведчикам Чернигова

В основное время победителя выявить не удалось, поэтому матч перешел в овертайм. До этого на 88-й минуте на поле появился Андрей Ярмоленко. И именно украинец подарил лондонцам путевку в четвертьфинал, забив победный мяч на добивании. 2:1 по сумме двух матчей, Вест Хэм идет дальше.

К слову, впервые с сентября 2019 года Андрей отмечается в двух встречах подряд. До этого лидер сборной Украины расписался в воротах Астон Виллы в АПЛ.