Андрій Ярмоленко, який приніс путівку в 1/4 фіналу проти Севільї, залишився у запасі. Там же починав і Тете, орендований Ліоном у Шахтаря. На 10 хвилині Пакета спочатку даремно пробив метрів з 35 у блок, а потім увірвався ліворуч до штрафного і видав ідеальний пас на Дембеле. Мусса дивом не влучив з кількох метрів. Бенрама відповів виходом сам на сам після дивовижного пасу через все поле від центрбека Доусона. Надійна гра воротаря Лопеша. Ще одне закидання з глибини, і вже Форналс, який перед тим влучив у руку суперника (без пенальті), організував ударну позицію для Антоніо, якого встигли заблокувати.

Вест Хем – Ліон: онлайн-трансляція матчу 1/4 Ліги Європи

На останніх секундах доданого часу Цваєр вилучив Крессвелла, який зупинив Дембеле фолом останньої надії. Німецький суддя вирішив, що француза позбавили очевидної нагоди забити гол, хоча Мусса відходив убік, а паралельним курсом намагався бігти Зума. Веселий двосторонній перший тайм. За ударами (4:8) і якістю моментів (0,31:0,63 xG) дещо переважає Ліон. Однак контратаки дають Вест Хему всі шанси на перемогу, хоча й грати довелося в меншості.

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COYI - це абревіатура від головного гасла фанів господарів "Come On You Irons". Сьогодні ці літери підсвітили синьо-жовтим@WestHam pic.twitter.com/4jBsYKj69e — Champion (@ukrchampion) April 7, 2022

У перерві Мойєс вимушений був замінити вінгера (Бенрама) на лівого захисника (Джонсона). Влучання в руку тепер шукають гравці Ліона. Цваєр послідовний, без пенальті для обох команд у схожих ситуаціях. Антоніо спочатку один проти 4 захисників вибігав і майже втік. Через кілька митей Форналс віддав за спини, свій серед чужих Боатенг ідеально проштовхнув, а Бовен розібрався. Ще й екс-захисник Баварії рикошетом допоміг спантеличити воротаря. Подвійний удар для партнерів у виконанні німецької легенди, чемпіона світу 2014.

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За годину гри Ліон набив 12 ударів проти 5 у суперника. З позицій, загалом навіть кращих, ніж у лондонців. А ось за влучаннями у площину воріт Вест Хем громить суперника (3:0). Черговий момент створює Бовен. Антоніо дещиці не вистачило, аби випередити воротаря. Тете вистачило пари хвилин, аби організувати черговий гол. Бразилець Шахтаря посіяв хаос у воротарському лондонців. Після кількох рикошетів Тангі Ндомбеле, який жодного разу не забивав "молотам" у 3 матчах за Тоттенхем, розстріляв порожні ворота. Французи реалізували перший же прицільний удар.

FT: West Ham United 1 - 1 Lyon



xG: 0.45 - 2.48

Shots: 5 - 23

MOTM: Tanguy Ndombélé (8.58)#WHUOLhttps://t.co/j7gRPWhjjN pic.twitter.com/lEUfvuQvMt — FotMob Stats (@FotMob_Stats) April 7, 2022

Вибігання фанатів на поле, кілька спроб штурму від Ліона, які спокійно зупиняли Ареола і його захисники. Суддя додав аж 8 хвилин. За ударами 23:5 на користь французів, але це практично нічого не означає. Адже англійці, граючи тайм у меншості, доволі спокійно відбивалися і гостро контратакували. Ліон повністю домінував у контролі м'ячі (понад 70%), але це не означає жодних страждань. Гра другим номером – це стихія Вест Хема. Так, за очікуваними голами 0,45:2,48, проте і цей показник умовний. Інтризі бути, як і в матчі потенційних суперників по півфіналу, Барси та Франкфурта. Шкода тільки, що Ярмоленко так і не вийшов на поле. Схоже, насамперед через вилучення захисника англійців.

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