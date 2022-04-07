Конфетка от Муриеля делает разницу

Аталанта на предыдущей стадии уже прошла одних немцев – бергамаски были на порядок сильнее Байера. Сегодня команда Джан Пьеро Гасперини встретилась с Лейпцигом, который с приходом Доменико Тедеско отвоевывает высокие позиции в Бундеслиге. На выходных саксонцы разгромили Борусию и после Рождества проиграли только Баварии.

РБ Лейпциг – Аталанта – 1:1 – видео голов и обзор матча

Сошлись команды, делающие ставку на высокую интенсивность и агрессивный прессинг. Правда, подход у них разный. Аталанта – это персональный прессинг по всему полю, Лейпциг – зональный прессинг. Интригующее противостояние. Старт матча полностью оправдал прогнозы. Соперники "рубились" в центре поля и за 15 минут по разу зашли на чужую треть.

В таких условиях на первый план вышли индивидуальные качества футболистов, с помощью которых можно разорвать организованную систему соперника. Сверкнул Муриэль. Колумбиец подхватил мяч на левом фланге, сместился в центр, проскочив двоих, и закрутил мяч в дальний угол. Через несколько минут Луис еще раз вырвался на ударную позицию, но теперь удар был хуже.

Отбить пенальти не достаточно

Лейпциг атаковал более вертикально – каждый перехват немцы пытались конвертировать в контрвыпад. Разгоняли их Нкунку и Ольмо. Немцы имели ряд возможностей, но создали лишь один реальный момент, когда Силва пробил в штангу. Все остальные атаки приходилось завершать неострыми дальними ударами.

Под занавес первого тайма Аталанта активизировалась и могла удваивать преимущество. Гости нашли слабое место в обороне Лейпцига: 57% атак через правий фланг быков, все (!) удары по воротам Гулачи прилетели оттуда. Пашалич через эту зону разыграл комбинацию, ворвался в штрафную и пробил в штангу.

Второй тайм также лучше начала Аталанта, но теперь уже засияла индивидуальность в составе РБ. Нкунку включил дриблинг в штрафной площади и зацепился за ногу Демираля – пенальти. Муссо эффектным сейвом потянул удар и добивание Орбана. Но бергамаски все равно пропустили. Анхелиньо дали исполнить идеальную подачу, а Орбан выиграл борьбу перед воротами и сравнял счет.

Аталанте не хватило Х-фактора Малиновского

Гасперини провел тройную замену. И это принесло пользу. Свежие футболисты сразу разыграли хорошую комбинацию, которую Скальвини завершил ударом над перекладиной. Копмайнерс мощно пробил в каркас ворот, Сапата проверил бдительность Гулачи, а Бога включил фирменный дриблинг.

Аталанта доминировала, но чего-то не хватало. Ударов Малиновского? Руслан до финального свистка просидел в запасе. Есть несколько предположений по поводу такого решения тренера. Гасперини решил сыграть с четырьмя защитниками, поэтому позиции Малиновского – правый форвард – сегодня не было. Возможно, у украинца рецидив травмы, из-за чего в выходные он отыграл только тайм.

Так или иначе, Аталанта снова получила меньше, чем показала в игре. Бергамаски были лучше на чужом поле. В итоге – ничья. Хотя все могло завершиться даже хуже для команды Малиновского. Анхелиньо вырезал еще одну шикарную подачу – Собослай головой пробил в перекладину. На последних минутах в штрафной Аталанты возник пожар. Лейпциг пытался затолкать мяч, а гости панически отбивались.

Отбились – Демираль на линии остановил мяч. Полуфиналист определится через неделю.

Аталанта в фирменном стиле проиграла Наполи – достойный тайм от Малиновского и ранняя замена