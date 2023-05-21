Вест Хэм обыграл Лидс в матче 37-го тура АПЛ, ухудшив шансы "павлинов" на выживание. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Лидс подходил к игре в статусе одного из главных претендентов на вылет, а Вест Хэм уже гарантировал себе место в АПЛ на следующий сезон. Поскольку "павлинам" необходимо было побеждать, они пошли вперед, и уже на 17 минуте Родриго ударом с лету переправил мяч в девятку после аута в исполнении Маккенни.

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Преимущество держалось недолго – уже на 31 минуте Райс ударом от газона превратил в гол передачу Боуэна. Очень быстро Лидс потерял Бэмфорда, который снова травмировался. Во втором тайме Вест Хэм больше контролировал игру, что привело ко второму взятию ворот. Ингз получил мяч перед штрафной и отдал разрезную передачу на Боуэна, который перебросил вратаря и забил победный гол.

Форнальс и Ингз могли добить соперника, но их удары с близкого расстояния принял на себя защитник. На 90+4 Лансини забил третий мяч после издевательского сольного прохода Лукаса Пакета. Райс умудрился не реализовать выход 2 во вратаря.

Таким образом, Вест Хэм набрал 40 очков и поднялся на 14 место, а Лидс с 31 пунктом остался семнадцатым. Из-за этого Эвертону Миколенко достаточно не проиграть в заключительном туре – у "ирисок" 33 балла.

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