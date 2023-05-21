Вест Хем обіграв Лідс у матчі 37-го туру АПЛ, погіршивши шанси "павичів" на виживання. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Лідс підходив до гри у статусі одного з головних претендентів на виліт, а Вест Хем вже гарантував собі місце в АПЛ на наступний сезон. Оскільки "павичам" необхідно було перемагати, вони пішли вперед, і вже на 17 хвилині Родріго ударом з лету переправив м'яч у дев'ятку після ауту у виконанні Маккенні.

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Перевага тривала недовго – вже на 31 хвилині Райс ударом від газону перетворив на гол передачу Боуена. Дуже швидко Лідс втратив Бемфорда, який знову травмувався. У другому таймі Вест Хем більше контролював гру, що призвело до другого взяття воріт. Інгз отримав м'яч перед штрафним та віддав розрізну передачу на Боуена, який перекинув воротаря і забив переможний гол.

Форнальс та Інгз могли добити суперника, але їхні удари зблизька прийняв на себе захисник. На 90+4 Лансіні забив третій м'яч після знущального сольного проходу Лукаса Пакета. Райс примудрився не реалізувати вихід 2 в 1 воротаря.

Таким чином, Вест Хем набрав 40 очок та піднявся на 14 місце, а Лідс з 31 пунктом залишився сімнадцятим. Через це Евертону Миколенка достатньо не програти в завершальному турі – в "ірисок" 33 бали.

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