Фиаско Арсенала в матче с Ноттингем Форест позволило Манчестер Сити досрочно оформить третий подряд титул чемпиона АПЛ.

Тренерский штаб и игроки "горожан" большой группой собрались на базе, чтобы посмотреть матч прямого конкурента.

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Арсенал сенсационно проиграл Ноттингему и вручил "золото" Манчестер Сити. Пресс-служба манкунианцев опубликовала кадры празднований – пока не на футбольном поле. "Горожане" надели заранее подготовленные футболки, пели песни и обнимали друг друга. Рядом почему-то не оказались главные звезды команды – Эрлинг Холанд и Кевин де Брюйне. Вероятно, у них были какие-то индивидуальные процедуры, или они не слишком рассчитывали на осечку Арсенала.

Впереди у Ман Сити остаются 3 полутоварищеских матча АПЛ и 2 финала. 3 июня команда Гвардиолы разыграет Кубок Англии с Манчестер Юнайтед, а 10-го – решающий поединок ЛЧ против Интера.

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