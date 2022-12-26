Защитник Шахтера Николай Матвиенко снова попал на радары Вест Хэма, сообщает The Athletic.

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"Молотки" ищут центрального защитника на замену Анжело Огбонне, который получил тяжелую травму колена и выбыл до конца сезона. Главным кандидатом на вакантное место называют представителя Манчестер Сити Натана Аке – левогоного 26-летнего защитника, у которого уже более 150 игр в АПЛ. Однако лондонцы опасаются, что не смогут удовлетворить финансовые аппетиты "горожан" (Transfermarkt оценивает нидерландца в 28 млн евро).

Запасным вариантом для Вест Хэма является представитель сборной Украины Николай Матвиенко. "Горняк" на год младше Аке, также левоногий и может использоваться как в центре защиты, так и на левом фланге. Это именно те позиции, где Мойесу необходимо усиление. Кроме того, украинец, по мнению "молотков", обойдется значительно дешевле (Transfermarkt правит за Матвиенко 11 млн евро).

К слову, Вест Хэм уже не в первый раз интересуется представителем Шахтера, однако до официальных предложений пока дело не доходило.

Напомним, в текущем сезоне Матвиенко провел в футболке "горняков" 23 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу, а в составе сборной Украины дошел до четвертьфинала Евро-2020, сыграв во всех поединках. Контракт Николая с Шахтером действует до 30 июня 2025 года.

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