Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин попал на радары Ньюкасла, сообщает El Nacional.

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Отмечается, что украинец готов перейти в самый богатый клуб АПЛ для получения игровой практики. Реал не будет препятствовать трансферу, несмотря на то, что наставник мадридцев Карло Анчелотти очень доволен Луниным. Главное, чтобы финансовая компенсация перекрыла расходы на голкипера. Одним из вариантов на замену украинцу рассматривают 24-летнего Дани Карденаса из Леванте.

Напомним, Ньюкасл после 18-ти туров делит с Норвичем последнюю строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 10 очков. В текущем сезоне ворота "сорок" защищали сразу 3 голкипера: Карл Дарлоу (8 игр; 0 – сухих поединков; 1,88 пропущенных голов за матч), Фредди Вудмэн (4; 0; 3,00) и Мартин Дубравка (6; 1 ;2,33).

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