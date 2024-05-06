Нападающий Ливерпуля Дарвин Нуньес сам подогрел слухи вокруг своего будущего.

Уругваец вдруг удалил в Insatagram все свои фото в форме "красных", оставив только личные и сборную. Все это произошло на фоне слухов об интересе Барселоны к Дарвину, информирует Goal.

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Летом 2022-го Ливерпуль заплатил 85 млн евро за нападающего Бенфики. Пока Нуньес провел за мерсисайдцев 94 матча, оформив 33 гола. Могло быть значительно больше, но уругваец приобрел славу едва ли не главного "убийцы моментов" в АПЛ. В последнее время терпение лопнуло и у Юргена Клоппа, который дает Дарвину мизерные минуты со скамейки запасных.

Действующий контракт Нуньеса с Ливерпулем рассчитан до 2028 года, а цена по Transfermarkt составляет 70 млн евро.

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