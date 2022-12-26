Захисник Шахтаря Микола Матвієнко знову потрапив на радари Вест Хема, повідомляє The Athletic.

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"Молотки" шукають центрального захисника на заміну Анжело Огбонні, який отримав важку травму коліна і вибув до кінця сезону. Головним кандидатом на вакантне місце називають представника Манчестер Сіті Натана Аке – лівоногого 26-річного оборонця, у якого вже понад 150 ігор в АПЛ. Однак лондонці побоюються, що не зможуть задовольнити фінансові апетити "містян" (Transfermarkt оцінює нідерландця у 28 млн євро).

Запасним варіантом для Вест Хема є представник збірної України Микола Матвієнко. "Гірник" на рік молодший за Аке, також лівоногий і може використовуватися як у центрі захисту, так і на лівому фланзі. Це саме ті позиції, де Мойєсу необхідне підсилення. Окрім того, українець, на думку "молотків", коштуватиме значно дешевше (Transfermarkt править за Матвієнка 11 млн євро).

До слова, Вест Хем вже не вперше цікавиться представником Шахтаря, однак до офіційних пропозицій поки справа не доходила.

Нагадаємо, у поточному сезоні Матвієнко провів у футболці "гірників" 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу, а у складі збірної України дійшов до чвертьфіналу Євро-2020, зігравши у всіх поєдинках. Контракт Миколи з Шахтарем чинний до 30 червня 2025 року.

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