Velocity Sports Partners (VSP), спортивная инвестиционная фирма американской управляющей компании ALK Capital, стала владельцем мажоритарного пакета акций клуба. Доля новых инвесторов составляет 84%. Предыдущие руководители Бернли – Майк Герлик и Джон Банашкевич – пока останутся работать в клубе, став партнерами нового босса Алана Пейса в Совете директоров.

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Ранее сообщалось, что сумма сделки составит около 200 млн фунтов. Премьер-лига уже ратифицировала сделку о продаже двукратного чемпиона Англии (1920/21 и 1959/60), информирует официальный сайт "кларетовых".

ALK Capital имеет опыт работы в спортивной сфере. Ее руководитель Алан Пейс когда-то был президентом американского Реала Солт-Лейк, а также работал на Уолл-стрит. Его консультантом является Дэйв Чекетс – бывший владелец команды из Юты, а также экс-президент клубов НБА – Юты Джаз и Нью-Йорк Никс. Сам Пейс в прошлом году участвовал в процессе покупки другого представителя АПЛ – Шеффилд Юнайтед. Однако, та попытка завершилась неудачей.

Сезон 2020/21 для Бернли – пятый подряд в Премьер-лиге. "Кларетовые" под руководством Шона Дайча сумели в условиях ограниченного бюджета не только регулярно сохранять прописку в элите, но и финишировать 7-ми в кампании 2017/18 и пробиться в Лигу Европы. Сейчас подопечные Дайча занимают 16 место в турнирной таблице Премьер-лиги 2020/21, оторвавшись от зоны вылета на 5 очков.

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