Чемпионат Англии 2022/23, 25-й тур

Вест Хэм – Ноттингем Форест – 4:0

Голы: Ингз, 70, 72, Райс, 78, Антонио, 85

Лидс – Саутгемптон – 1:0

Гол: Фирпо, 77

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Вест Хэм прервал 3-матчевую безвыигрышную серию в АПЛ, сокрушив Ноттингем Форест в Лондоне. Правда, до 70-й минуты счет вообще не был открыт, однако затем произошел голепад в ворота гостей. Ингз забил дважды за две минуты, а кроме того отличились Райс и Антонио – причем Майкл сделал это всего через минуту после появления на поле. 4:0! Именно с этими цифрами на табло поединок и подошел к концу.

Благодаря данной победе "молотобойцы" набрали 23 очка и покинули зону вылета, поднявшись на 16 строчку в турнирной таблице. Ноттингем остался на 13-й.

Лидс в битве аутсайдеров победил Эвертон. Здесь голов было значительно меньше – на 77-й минуте отличился Хуниор Фирпо. И все. Благодаря этой победе "павлины" набрали 22 зачетных балла и вышли на 17 позицию, покинув тройку аутсайдеров. Эвертон Миколенко отстает на один пункт, "святые" держатся на дне с 18 очками.

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