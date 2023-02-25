Александр Зинченко вышел с первых минут. Матч, как и онлайн-трансляция Лестер – Арсенал на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Команда Роджерса стремилась взять реванш за лондонское фиаско (4:2). "Лисы", к тому же, проиграли последние 4 поединка против "канониров" с разницей в 2 гола. В свою очередь подопечные Артеты вернули себе 1 место в АПЛ, и выезд ко второй худшей домашней команде сезона теоретически предвещал продолжение положительной серии.

Лестер – Арсенал: онлайн-трансляция матча АПЛ

Джака вывел Эдегора на ударную позицию уже на 1 минуте. Впоследствии норвежец и швейцарец поменялись местами. Очень легко Арсенал проходит защитные линии хозяев. Все-таки Мартинелли, а не Троссар, чаще играет на месте Нкетии в нападении. Эдди испытывал дискомфорт еще в предыдущих матчах, поэтому сегодня начал в запасе. Тете с Ихеаначо пытаются давить на фланг Зинченко в обороне. У украинца, которому сегодня поручили капитанскую повязку "канониров", тяжелое начало – 3 потери, одна проигранная дуэль в воздухе за 10 минут. А вот на 12-й Олекс классным нашел Троссара в штрафной – очередной заблокированный удар.

Zinchenko made Arsenal captain today, at Odegaard’s suggestion, to mark the first anniversary of Ukraine war.

Excellent move. pic.twitter.com/XPQSIjYSjt — Piers Morgan (@piersmorgan) February 25, 2023

И вновь лидер сборной Украины разгоняет элегантный розыгрыш вблизи штрафной. Троссар эффектно пяткой продлил, Мартинелли задумывал не менее ярко, но забросил слишком сильно на Саку. Массированная защита Лестера довольно спокойно и надежно защищается в низком блоке, а вот на переходах из атаки лондонцы почти ловят, не хватает лишь качественного удара. На 27 минуте Троссар гениально положил после углового и скидки Джаки, но Поусон с помощью VAR отменил взятие ворот, ведь Уайт придержал голкипера во вратарской.

Oleksandr Zinchenko's stats against Leicester in the first half:



Accurate passes 42/49 (86%)

Chances created 1

Touches 52

Successful dribbles 1/1 (100%)

Passes into final third 10

Accurate long balls 2/5 (40%)

Interceptions 1

Recoveries 2

Ground duels won 1/1 (100%) pic.twitter.com/3mwOR5Vfgc — Football Talk (@FootballTalkHQ) February 25, 2023

Зинченко неудачно сбросил в центре поля. Ихеаначо мгновенно вывели один на один, Келечи спокойно обвел Рэмсдейла, но центрбеки ловко подловили экс-форварда Ман Сити в офсайд. Выбегал Лестер в контру после того, как Жоржиньо накрыли на дуге перед штрафной. В какой-то момент у соперника было численное преимущество, но гости очень быстро погасили пожар. Тете сегодня гораздо менее заметен, чем против МЮ, Тоттенхэма или Астон Виллы, однако на желтую Мартинелли усадил. Заметно не хватает "лисам" Мэддисона, традиционно выступающего мозгом атакующих операций. Полный 0 ударов выступает разительным контрастом с предыдущими играми.

HT: Leicester 0-0 Arsenal



xG: 0-0.36

Shots: 0-7

Shots on target: 0-0

touches in opp. box: 8-17

Possession: 26.6%-73.4%

Corners: 0-5



Not a single shot on goal. #LEIARS pic.twitter.com/nPB5OUPyyL — Squawka Live (@Squawka_Live) February 25, 2023

Зина окончательно освоился, начал накручивать соперников даже обводками и стабильно формировать атаки первым пасом. Конечно, без досадных потерь не обходится, но как для роли глубинного плеймейкера с постоянным поиском обострений против плотной обороны это нормально. Украинец по классике выдал больше всего пасов в финальную треть поля (10). Голом имени двух Габриэлей стартовала вторая половина. Таки подловил Арсенал на переходе. Защитник гостей не мудрил, а простенько забросил со своей половины на ход Троссару, тот бросил между ног сопернику и отдал на Мартинелли, который идеально обвел Уорда, не сразу заметив, что защитник наступил ему на ногу.

Констатируем, что сработала связочка двух левых вингеров Арсенала, которые поочередно оказываются на острие атак. Это был первый удар в створ ворот за 50 минут на обе команды. Вынужден посерьезнее включаться и Лестер. Тете по сути уже выиграл борьбу у Зинченко, но не замкнул острый прострел Барнса на дальнюю правую штангу. Мартинелли еще и ассист выкатил на пустые ворота для Саки, но сам же и залез в крошечный офсайд. Зинченко эффектно крутил в дальний, Уорд парировал. Интересно, что в той ситуации Олекс оказался рядом с Сакой справа в штрафной.

Leandro Trossard's game by numbers vs Leicester:



100% dribbles complete

100% tackles won

7 dues won

2 shots

1 chance created

1 assist

0.12 xG



And had a wonder goal ruled out. pic.twitter.com/vV8XYyqhIj — Squawka (@Squawka) February 25, 2023

Лестер в первый и последний раз приложился по воротам гостей на 72 минуте. Зинченко перехватил, но тут же потерял. Ндиди разогнал атаку, Дьюсбери-Холл не попал в левый нижний угол. Нкетиа заменил Троссара. Как и в матче с Брентфордом, бельгиец сделал свой ключевой вклад в результат. Вот вам и значительно более дешевая и эффективная на данный момент замена Мудрику, которого Артета хотел изначально. После 72 минуты команды так и не удосужились нанести хотя бы 1 удар. Арсенал после замены Троссара и Эдегора больше думал о том, как засушить игру. Зинченко в компенсированное время заменил Томиясу. Трудовая победа благодаря максимальной реализации. Арсенал на вершине отрывается на 5 очков, но у Манчестер Сити игра в запасе.

Зинченко – игрок матча по версии FotMob (7,9). WhoScored (7,4) и SofaScore (7,4) поместили его вслед за Троссаром (7,5) на вторую строчку персонального статистического рейтинга. Где-то рядом защитный и атакующие Габриэлы. Вся ось левого фланга сегодня отыграла продуктивно и заслужила наивысших оценок. Туда же смещался и Джака. Лестер с этой перегрузкой не справился. К тому же, Арсенал засушил игру так, что соперник выжал жалкий xG ориентировочно в 0,1-0,2, худший показатель во всей АПЛ минимум за 6 лет. И это команда, которая пропускала 5 туров подряд.

Статистически Арсенал большинство времени проводил на правом фланге, где оперировал Жоржиньо. Но контроль там был довольно стерильным (Сака сегодня находился в тени других игроков атакующего трио) и главным образом высвобождал пространство слева. Это несколько напоминало некоторые образцы сухих побед Челси, где тот же итальянский хавбек так же набивал наибольшее количество пасов и касаний по схеме "пока мяч у нас, вы не забьете". Арсенал вообще выдал более 600 передач, а это значительно выше их среднего показателя сезона (524). Жоржиньо еще и чаще всех возвращал владение "канонирам" (10). При этом чемпион Европы снова проиграл многовато единоборств.





А вот Зинченко показал здесь класс. Проиграв первую дуэль, затем не оставил соперникам ни шанса, сняв весь верх (4 воздушных единоборства) и выдав 2 перехвата. Кроме того, украинца в продвижении мяча рывками превзошел лишь Салиба. По остроте передач Олекс стал третьим в обеих командах (0,16 xThreat). А в продвижении через пас Зина уступил Жоржиньо, Уайту, Габриэлу и тому же французскому центрбеку. Остротой веяло и от его открываний. Как получатель пасов, увеличивающий вероятность забить, украинский универсал замкнул топ-7.

Отметим, что после перерыва Саша выдал лишь 1 пас в финальную треть поля, сосредоточившись на большей оборонительной работе, ведь соперник хоть немного заинтересовался контролем мяча. Зато выдал удар с большим xG попадания в створ ворот (исторически забивают таких 41 из 100). Этот выстрел был даже лучше, чем тот единственный результативный за все время выступлений в Премьер-лиге. Острота этих подходов понемногу растёт, придёт и больше голов?

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