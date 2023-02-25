Эвертон отвел угрозу и ответил

Капитаны обеих команд вышли с сине-желтыми повязками в знак поддержки Украины в годовщину вторжения России, отдельные знаки в цветах нашего флага имели и тренеры.

Старт прошел в борьбе и попытках захватить инициативу. Удалось это гостям, понемногу прижавшим соперника к воротам, заработав опасный штрафной. Динь ​​пробил выше. Воткинс удачно забегал за спины защитников, но Пикфорд вовремя вышел и эффектно спас.

После экватора тайма Эвертон отвел угрозу от своих ворот и начал атаковать в ответ. Сначала были безрезультатные прострелы с фланга, но с каждой атакой становилось все острее. Сверхактивными были Макнил и Ивоби, через которых развивались атаки. Мопе имел отличную возможность забить – замкнул подачу с углового, но мяч пролетел в нескольких сантиметрах от стойки.

Важная роль Миколенко

Следует отметить роль защитника сборной Украины. При стартовом нашествии соперника он выиграл почти все единоборства в обороне. Только раз сыграл неудачно, когда перед свистком на перерыв был ослеплен солнцем. Сначала Виталий через раз подключался к атакам, а в конце тайма активно играл впереди. Так, на 30 минуте Макнил увидел открывавшегося молодого украинца. Тот обыграл защитника, но прострел заблокирован.

Несколькими мгновениями позже Миколенко роскошно подал в штрафную. Онана выиграл борьбу в двух визави и пробил под перекладину. Чемпион мира Эмилиано Мартинес в эффектном прыжке парировал, "украв" потенциальный ассист у украинца. Это был самый лучший момент на две команды до перерыва.

Обмен фантастическими моментами и ошибки (украинца тоже)

Эвертон продолжил давить и после выхода из раздевалки. Лишь чудом сфера не влетела в ворота Мартинеса на 55-й минуте. Подача со стандарта, скидка от Тарковски и удар Ивоби, который взял на себя лежащий защитник. Мяч отлетел к Мопе, тот пробил. Сферу едва успели унести с линии ворот.

Астон Вилла молниеносно перехватила инициативу. Динь ​​промчался по левому флангу и прострелил, а Воткинс, выиграв борьбу у Миколенко, в упор расстреливал Пикфорда. Сейв, каркас, вынос мяча из линии от Тарковски. А дальше Макгинн пробрался в штрафную. Против него в подкате неуклюже полетел Гуйе. Пенальти. Воткинс подошел к сфере и пробил под перекладину! Нападающий стал первым в истории Астон Виллы игроком, отличившимся в 5 матчах АПЛ подряд.

Первый игрок «Астон Виллы», забивший в пяти матчах @PremierLeague подряд .



Олли Уоткинс. pic.twitter.com/6MeJ1cACEP — Астон Вилла (@AVFCOfficial) 25 февраля 2023 г.

Эвертону не хватило сил

Шон Дайч усилил атаку, выпустив Грея и Симмса. Последний сразу после выхода на замену пробил с разворота – выше. На 69 минуте против ворвавшегося в штрафную Миколенко пошел Камара в подкате. Чисто в мяч. "Ириски" понеслись вперед, но остроты не было. В течение матча они активно прессинговали, что, вероятно, повлияло на их силы идти в атаку.

В то же время, Астон Вилла несколько раз поймала их на контратаке. Роковой стала 82 минута. Макгинн отдал на Буэндию, тот легко убрал визави и пробил мимо Пикфорда. 2:0! Ответить удалось только не лучшим ударом Тарковски.

"Ириски" откровенно понравились и заслужили хотя бы ничью. Но это футбол. Поражение вернуло Эвертон (21 зачетный балл) в зону вылета, ведь Вест Хэм и Лидс в параллельных матчах одержали победы. Астон Вилла набрала 31 балл (11 место) и сравнялась с Челси.