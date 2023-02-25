В рамках суботньої програми 25-го туру АПЛ було проведено кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2022/23, 25-й тур

Вест Хем – Ноттінгем Форест – 4:0

Голи: Інгз, 70, 72, Райс, 78, Антоніо, 85

Лідс – Саутгемптон – 1:0

Гол: Фірпо, 77

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Вест Хем перервав 3-матчеву безвиграшну серію в АПЛ, розтрощивши Ноттінгем Форест в Лондоні. Щоправда, до 70-ї хвилини рахунок взагалі не було відкрито, однак потім стався голепад у ворота гостей. Інгз забив двічі за дві хвилини, а крім того відзначились Райс та Антоніо – причому Майкл зробив це всього за хвилину після появи на полі. 4:0! Саме з цими цифрами на табло поєдинок і добіг кінця.

Завдяки даній звитязі "молотобійці" набрали 23 очки й покинули зону вильоту, піднявшись на 16 сходинку в турнірній таблиці. Ноттінгем залишився на 13-й.

Лідс у битві аутсайдерів переміг Евертон. Тут голів було значно менше – на 77-й хвилині відзначився Хуніор Фірпо. І все. Завдяки цій звитязі "павичі" набрали 22 залікових бали й вийшли на 17 позицію, покинувши трійку аутсайдерів. Евертон Миколенка відстає на один пункт, "святі" тримаються на дні з 18 очками.

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