Nike представил официальный мяч АПЛ

Производитель спортивной экипировки Nike продемонстрировал новый мяч, которым будут играть в английской Премьер-лиге в сезоне 2020/21.

Американская компания представила Flight Ball – новый мяч чемпионата Англии на своем официальном сайте.

30 лет ожидания, "штурм" Энфилда и нулевая социальная дистанция: лучшие мгновения празднования титула Ливерпуля

Поверхность игрового снаряда состоит из четырех крупных деталей. Это количество панелей позволило сократить количество швов, увеличить площадь удара и, как следствие, повысить его точность. Кроме того, при полете мяча будет минимум отклонений, а траектория стабилизируется.

В свою очередь ребристая поверхность повысит сцепление с мячом, что позволит легко принимать снаряд при любых погодных условиях. В разработке Flight Ball приняли участие звезды мирового класса – нападающий Ювентуса Криштиану Роналду, форвард Тоттенхэма Харри Кейн и лидер женской сборной США Меган Рапино.

К слову, в ноябре 2018 года АПЛ продлила контракт с Nike до 2025-го. Компания является спонсором элитного дивизиона Англии с 2000 года.

СРСР розвалювався, Саккі брав Європу, поява "Сімпсонів" – яким був світ, коли Ліверпуль попередній раз став чемпіоном