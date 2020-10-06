Вест Хэм сообщил об уходе Джека Уилшера и еще двух игроков в последний день трансферного окна.

Джек Уилшер и Джош Каллен покинули Вест Хэм по обоюдному согласию, сообщает официальный твиттер "молотков".

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Экс-игрок Арсенала и сборной Англии пока остается без клуба, а вот Каллен, по информации Transfermarkt, присоединился к Андерлехту, за который выступает Михайличенко. Третий игрок Вест Хэма, который покинул клуб – Ксанде Силва. Португалец проведет сезон 2020/21 в аренде в греческом Арисе.

К слову, Уилшир в свое время активно вызывался в сборную Англии, проведя 34 матча за "трех львов" и отметившись 2 голами.

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We can confirm the departure of Josh Cullen and Jack Wilshere this evening on a permanent basis.



Everyone at West Ham United would like to wish them the very best in their future careers. pic.twitter.com/AXohLmhqdo — West Ham United (@WestHam) October 5, 2020