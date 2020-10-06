Вест Хем попрощався з трьома гравцями – зірковий партнер Ярмоленка залишився без клубу
Вест Хем повідомив про відхід Джека Вілшера та ще двох гравців в останній день трансферного вікна.
Джек Вілшер та Джош Каллен покинули Вест Хем за обопільною згодою, повідомляє офіційний твіттер "молотків".
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Екс-гравець Арсенала та збірної Англії поки залишається без клубу, а от Каллен, за інформацією Transfermarkt, приєднався до Андерлехта, за який виступає Михайліченко. Третій гравець Вест Хема, який покинув клуб – Ксанде Сілва. Португалець проведе сезон 2020/21 в оренді в грецькому Арісі.
До слова, Вілшер свого часу активно викликався до лав національної збірної Англії, провівши 34 матчі за "трьох левів" та відзначившись 2 голами.
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