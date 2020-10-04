Лестер на старте сезона шел без потерь, а Вест Хэм в прошлом туре сенсационно разгромил Вулверхэмптон. Андрей Ярмоленко в том матче не вышел даже на замену, а на неделе вылетел с "молотобойцами" из Кубка лиги (отыграв все 90 минут). Сегодня тренеры Вест Хэма снова оставили украинца в запасе.

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Со стартовым свистком Лестер взял мяч под контроль и искал подходы к воротам Фабиански. Разрезать оборону удавалось вертикальными передачами между крайним и центральным защитниками Вест Хэма – давняя проблема команды, еще со времен предыдущего тренера. Однако доводить атаки до логического завершения хозяевам не удавалось.

А вот гости первый же выход на чужую половину завершили голом. Крессуелл роскошно навесил на дальнюю штангу, а Антонио выиграл второй этаж и пробил точно в дальний угол. Поведя в счете, Вест Хэм начал действовать смелее – агрессивнее встречать соперника и убегать в контрвыпады. Высокая линия обороны Лестера только способствовала этому.

В штрафную площадь "лис" шли неплохие прострелы с флангов – защитники подчищали. Дважды на ударную позицию вышел Боуэн – выстрелы конкурента Ярмолы заблокировали. Однако впоследствии Вест Хэм все же удвоил преимущество, когда Крессуелл наугад вынес из собственной половины вперед, а Форнальс подхватил мяч, сблизился с голкипером и поразил ближний угол ворот.

Неожиданное, но заслуженное лидерство андердога после первого тайма. Лестер за 45 минут сподобился лишь на один удар издалека. Сразу после перерыва хозяева получили отличную возможность отличиться, но Барнс не воспользовался ошибкой Фабиански. Лестер усиливал давление на чужие ворота, но до ударов дело все равно не доходило.

Контратаки Вест Хэма выглядели интереснее. Нацеленным на обострение был Антонио, очень понравился новичок лондонцев Владимир Цоуфал. Сначала чех подал точно на голову Антонио (удар в руки голкиперу), а затем помог Майклу создать момент для Форнальса (удар заблокировали).

Счет мог стать разгромным в результате рейда Райса – капитан гостей протащил мяч с центра поля и выстрелил в перекладину. Лестер же ничего не мог поделать с организованной обороной Вест Хэма – "лис" просто не пускали на ударные позиции. С появлением Ундера появилось больше комбинаций, но забить так и не удалось. Даже Варди не реализовал выход один на один.

А Вест Хэм таки устроил разгром! Боуэн выбежал в контратаку, получил пас от Форнальса и расстрелял Шмейхеля. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу Вест Хэма – вторая подряд сенсация от команды Ярмоленко. Сам Андрей на поле так и не появился. Успех имени Майкла Антонио, Аарона Крессуелла, Пабло Форнальса и Владимира Цоуфала.

В компенсированное время хозяева забили классный гол престижа, однако судьи отменили его из-за офсайда. Первое фиаско Лестера в текущем чемпионате. Пока команда Брендана Роджерса с 9 очками осталась второй в АПЛ. Вест Хэм имеет в активе 6 пунктов, которые позволили подняться в верхнюю часть турнирной таблицы.

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