Сегодня, 5 октября 2020 года, в топ-чемпионатах Англии, Испании, Италии, Германии и Франции закрывается летнее трансферное окно. "Футбол 24" рассказывает обо всех главных сделах и топовых слухах.

Трансферный дедлайн лета 2020 в большинстве европейских чемпионатов пришелся на 5 октября. В чемпионате Украины переходы можно закрывать до 6 октября, как и в Бельгии и Нидерландах. В тот же день проходит время подачи заявок на групповой этап Лиги чемпионов. К слову, Ювентус и Барселона готовят на последний день потенциальные топ-трансферы, в частности для матчей против Динамо в ЛЧ. Команда Мирчи Луческу также работает над несколькими сделками. Центрбек Шабанов в Зарю – желательно с полным выкупом. Опорный хавбек Бэлуцэ из Брайтона – аренда с правом выкупа. Главные соперники Шахтера, Реал и Интер, ведут себя поспокойнее.

Не називайте Тоналі "новим Пірло" – Мілан виграв дербі за персонального фана Гаттузо і врятував Італію від ганьби

В АПЛ этот день обычно очень горячий. Сенсационный лидер чемпионата Англии, Эвертон подписал центрального защитника Бена Годфри. Цена вопроса - 27,5 млн евро. И это за 22-летнего центрбека из Норвича, который опустился в Чемпионшип! Стоимость игрока молодежной сборной Англии на Трансфермаркт достигает всего лишь 16 миллионов.

Барселона готовит 2 крутых трансфера: лидера атаки Лиона (Депай за 25 млн евро плюс бонусы) и центрбека Манчестер Сити (Эрик Гарсия за 5 миллионов уже сейчас плюс потенциально еще 10). Для перехода форварда сборной Нидерландов, скорее всего, нужно продать или сдать в аренду Манчестер Юнайтед Усмана Дембеле, что также все еще возможно по состоянию на утро.

Универсал сборной Румынии Бэлуцэ уже в Бухаресте. Вместе с Луческу без 5 минут новичок Динамо приземлился на частном самолете сегодня утром.

Дармиан становится уже 4 игроком Интера, ранее выступавшим за МЮ. В компании Лукаку, Алексиса Санчеса и Эшли Янга ему должно быть нескучно.

Первый при Луческу в Динамо трансфер иностранца – забил Челси с центра поля и может сыграть с Украиной на Евро