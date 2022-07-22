Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Вест Хэм и Сассуоло договорились о трансфере Джанлуки Скамакки. 23-летний форвард уже согласовал условия личного контракта с "молотобойцами". Журналисты Николо Скира и Альфредо Педулла тоже подтверждают закрытие сделки.

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Итальянец обойдется Вест Хэму в 36 миллионов евро, а еще в 6 миллионов Сассуоло получит в качестве бонусов. При этом апеннинцы получат 10% от следующей продажи Джанлуки. Трансфер нападающего сборной Италии может стать рекордным для обоих клубов – "нероверди" ещё не продавали футболистов за столь крупную сумму, а "хаммерс" больше платили только за Себастьяна Алле и Фелипе Андерсона (согласно информации Transfermarkt).

В начале июля Sky Sport Italia сообщал об интересе ПСЖ к Скамакке. Парижане предлагали 30 миллионов евро и 5 миллионов бонусами, однако итальянцы хотели получить 50 млн. В прошлом сезоне Джанлука забил 16 голов в 36 матчах Серии А и стал лучшим бомбардиром Сассуолло.

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