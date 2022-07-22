Вест Хем перехопив у ПСЖ суперталанта збірної Італії – лондонці заплатять рекордну суму
Довгі пошуки нападника нарешті принесли "хаммерс" успіх, однак за нього довелося дорого заплатити.
Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, Вест Хем та Сассуоло добігли згоди щодо трансферу Джанлуки Скамакки. 23-річний форвард вже узгодив умови особистого 5-річного контракту з "молотобійцями". Журналісти Ніколо Скіра та Альфредо Педулла теж підтверджують закриття угоди.
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Італієць обійдеться Вест Хему у 36 мільйонів євро, а ще 6 мільйонів євро Сассуоло отримає в якості бонусів. При цьому апеннінці отримають 10% від наступного продажу Джанлуки. Трансфер нападника збірної Італії може стати рекордним для обох клубів – "нероверді" ще не продавали футболістів за настільки велику суму, а "хаммерс" більше платили тільки за Себастьяна Аллє та Феліпе Андерсона (згідно з даними Transfermarkt).
На початку липня Sky Sport Italia повідомляв про інтерес ПСЖ до Скамакки. Парижани пропонували 30 мільйонів євро і 5 мільйонів бонусами, однак італійці хотіли отримати 50 млн. У минулому сезоні Джанлука забив 16 голів у 36 матчах Серії А та став найкращим бомбардиром Сассуоло.
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