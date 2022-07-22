Довгі пошуки нападника нарешті принесли "хаммерс" успіх, однак за нього довелося дорого заплатити.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, Вест Хем та Сассуоло добігли згоди щодо трансферу Джанлуки Скамакки. 23-річний форвард вже узгодив умови особистого 5-річного контракту з "молотобійцями". Журналісти Ніколо Скіра та Альфредо Педулла теж підтверджують закриття угоди.

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Італієць обійдеться Вест Хему у 36 мільйонів євро, а ще 6 мільйонів євро Сассуоло отримає в якості бонусів. При цьому апеннінці отримають 10% від наступного продажу Джанлуки. Трансфер нападника збірної Італії може стати рекордним для обох клубів – "нероверді" ще не продавали футболістів за настільки велику суму, а "хаммерс" більше платили тільки за Себастьяна Аллє та Феліпе Андерсона (згідно з даними Transfermarkt).

На початку липня Sky Sport Italia повідомляв про інтерес ПСЖ до Скамакки. Парижани пропонували 30 мільйонів євро і 5 мільйонів бонусами, однак італійці хотіли отримати 50 млн. У минулому сезоні Джанлука забив 16 голів у 36 матчах Серії А та став найкращим бомбардиром Сассуоло.

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