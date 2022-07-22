Вест Хэм пытается усилить атаку триумфатором Лиги Европы, на которого претендовал Ювентус
"Хаммерс" продолжают поиски новой звезды после ухода Андрея Ярмоленко.
Вест Хэм не оставляет попыток усилить свой левый фланг. После неудачной попытки подписать Джесси Лингарда переключился на Филиппа Костича, сообщает The Guardian.
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Дэвид Мойес был впечатлен уровнем 29-летнего серба в полуфинальном противостоянии Лиги Европы против Айнтрахта (немцы в итоге выиграли турнир). Костич может сыграть как левого вингера, так и защитника, но франкфуртский клуб требует за него не менее 20 миллионов евро. "Орлы" заинтересованы в продаже, ведь контракт Филиппа истекает через год, а Ювентус уже предлагал за него 12,5 млн. Впрочем, сам футболист не уверен, что хочет играть в Англии.
Кроме того, Вест Хэм следит за Беном Бреретоном Диасом из Блэкберна и Люком Томасом из Лестера. Первый может сыграть на позиции левого вингера и центрфорварда, а второй создаст конкуренцию Аарону Кресвеллу на позиции левого фулбека.
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