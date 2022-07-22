Вест Хэм не оставляет попыток усилить свой левый фланг. После неудачной попытки подписать Джесси Лингарда переключился на Филиппа Костича, сообщает The Guardian.

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Дэвид Мойес был впечатлен уровнем 29-летнего серба в полуфинальном противостоянии Лиги Европы против Айнтрахта (немцы в итоге выиграли турнир). Костич может сыграть как левого вингера, так и защитника, но франкфуртский клуб требует за него не менее 20 миллионов евро. "Орлы" заинтересованы в продаже, ведь контракт Филиппа истекает через год, а Ювентус уже предлагал за него 12,5 млн. Впрочем, сам футболист не уверен, что хочет играть в Англии.

Кроме того, Вест Хэм следит за Беном Бреретоном Диасом из Блэкберна и Люком Томасом из Лестера. Первый может сыграть на позиции левого вингера и центрфорварда, а второй создаст конкуренцию Аарону Кресвеллу на позиции левого фулбека.

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