Бразильский защитник Додо сменил клубную прописку. Теперь он будет выступат в Серии А.

Продолжительная сага с переходом 23-летнего защитника в Фиорентину завершилась. Он официально стал игроком "фиалок", сообщает пресс- служба итальянского клуба .

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Сегодня Додо прибыл в Моэну, где команда Винченцо Итальяно проводит межсезонные сборы. Бразилец прошел медосмотр, подписал контракт, рассчитанный до лета 2027 года, познакомился с фанатами и игроками. В Италии Додо будет выступат под вторым номером.

По неофициальной информации, Шахтер заработает на переходе 14,5 млн евро. Еще определенная сумма предусмотрена в виде бонусов за исполнение отдельных пунктов сделки.

Напомним, "горняки" приобрели Додо у Куритибы в 2017-м за 2 млн евро. Всего в футболке дончан молодой защитник провел 97 поединков (5 голов и 17 ассистов), а также выиграл УПЛ, Кубок и Суперкубок Украины.

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