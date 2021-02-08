Вест Хэм сумел обжаловать красную карточку Томаша Соучека в матче против Фулхэма (0:0), сообщает Sky Sports. FA вторую неделю подряд отменила первоначальное решение арбитра Майка Дина.

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В позапрошлом туре рефери удалил центрбека Саутгемптона Яна Беднарека, с которого санкции также были сняты. Теперь ситуация повторилась с Соучеком. По неофициальной информации, Дин сам отказался от работы на следующем матче АПЛ, поскольку начал получать угрозы.

"Я рад, что моя красная карточка против Фулхэма была отменена. Я проверил, я провел более 200 игр без единого удаления за всю свою карьеру. С нетерпением жду возможности помочь команде в важных играх на этой неделе! Спасибо за вашу поддержку!" – написал Соучек в Twitter.

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