Вест Хем зумів оскаржити червону картку Томаша Соучека у матчі проти Фулхема (0:0), повідомляє Sky Sports. FA другий тиждень поспіль скасувала початкове рішення арбітра Майка Діна.

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У позаминулому турі рефері вилучив центрбека Саутгемптона Яна Беднарека, з якого санкції також були зняті. Тепер ситуація повторилася з Соучеком. За неофіційною інформацією, Дін сам відмовився від роботи на наступному матчі АПЛ, оскільки почав отримувати погрози.

"Я радий, що моя червона картка проти Фулхема була скасована. Я перевірив, я провів понад 200 ігор без жодного вилучення всю свою кар'єру. З нетерпінням чекаю можливості допомогти команді у важливих іграх на цьому тижні! Дякую за вашу підтримку!" – написав Соучек в Twitter.

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