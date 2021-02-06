Вест Хем набрав чудову форму та несподівано нав'язує грандам боротьбу за Лігу чемпіонів. Андрій Ярмоленко на других ролях – останнім часом тренери бачать його дублером Антоніо на позиції центрфорварда. Сьогодні українець знову залишився в запасі, хоча в суперниках слабкий Фулхем, який намагається не вилетіти з АПЛ.

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Втім, нині цікавіше виглядали саме "коттеджери". І в пресингу, і в грі з м'ячем. Лофтус-Чік, Адемола та Боббі Рід регулярно проривали оборонні порядки Вест Хема. Здебільшого через центр. Не можна сказати, що суперова пара опорників Райс-Соучек провалювалася, однак у них виникали проблеми, вони не завжди встигали за суперниками та не завжди отримувати підстраховку.

Фулхему не вдавалося витиснути зі своїх атак хороші моменти – господарі били з важких позицій, тому їхні удари блокувалися. Вест Хем також мав труднощі з креативом. "Молотобійці" могли запропонувати хіба що навіси у штрафний майданчик – на Антоніо з гри, на Соучека зі стандартів. Найкращий шанс забити мав Боуен, але не влучив нормально по м'яч після прострілу Крессвелла.

Потрібно було щось змінювати, тому Девід Мойєс на старті другого тайму здійснив подвійну заміну. Андрій Ярмоленко вийшов замість Боуена та вперше за довгий час зіграв на рідному правому фланзі. Українець відразу увімкнувся, пішов у дриблінг і спробував загострити. У наступних епізодах Ярмола вже обирав найпростіші варіанти та пасував ближньому.

Ще й оборонятися доводилося. Однак відчувалося, що Андрію зручно, що він у своїй тарілці. Радіти, щоправда, довелося недовго. Через 20 хвилин Мойєс зняв з гри Антоніо, після чого Ярмоленко перейшов у центр атаки. А там м'яч до українця доходив раз на пару хвилин. І зачепитися за нього було важко.

Фулхем значно активніше провів кінцівку зустрічі. Створював велику кількість напівмоментів і намагався вирвати перемогу. Адемола зі штрафного, Адарабьойо головою, Кавалейру в дотик, Лофтус-Чік з вигідної позиції, Мітровіч потужно – шансів було достатньо. Бракувало господарям тільки влучності. А Вест Хем відповів на це все лише ударом Цоуфала в поперечину.

У підсумку – нульова нічия. Вест Хем з 39 очками залишився шостим, змарнувавши шанс обійти Ліверпуль в турнірній таблиці АПЛ. "Молотобійці" ще й зазнали великої втрати на наступні матчі – безглузде вилучення (ліктем зачепив обличчя суперника) отримав лідер команди Соучек, який виграв сьогодні 11 з 15 повітряних дуелей! Фулхем з 15 балами залишився в зоні вильоту.

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