Хотя ни одной из команд так и не удалось открыть счет, поединок выдался оживленным с обилием моментов. Андрей Ярмоленко вышел на замену во втором тайме и успел поиграть на позициях вингера и центрфорварда.

Вест Хэм не сумел обыграть Фулхэм и подвинуть Ливерпуль – большая потеря и бледный тайм Ярмоленко на разных позициях

Эта ничья не позволила Вест Хэму запрыгнуть в зону Лиги чемпионов, от которой подопечных Дэвида Мойеса отделяет лишь одно очко. Безвыигрышная серия Фулхэма достигла 12 поединков, поэтому место в зоне вылета выглядит закономерно.