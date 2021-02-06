Ярмоленко провел 40 минут на двух позициях – видеообзор матча Фулхэм – Вест Хэм
22:39 - Читати українською
Фулхэм сыграл вничью с Вест Хэмом в 23 туре АПЛ. Смотрите видеообзор матча Фулхэм – Вест Хэм.
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Хотя ни одной из команд так и не удалось открыть счет, поединок выдался оживленным с обилием моментов. Андрей Ярмоленко вышел на замену во втором тайме и успел поиграть на позициях вингера и центрфорварда.
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Эта ничья не позволила Вест Хэму запрыгнуть в зону Лиги чемпионов, от которой подопечных Дэвида Мойеса отделяет лишь одно очко. Безвыигрышная серия Фулхэма достигла 12 поединков, поэтому место в зоне вылета выглядит закономерно.
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