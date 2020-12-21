"Молотки" до сих пор помнят вкус победы над "синими", к которой приложился полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко.

Уже сегодня, 21 декабря, в 22:00, в рамках 14-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм на выезде встретится с Челси.

"Вест Хэм попытается избавиться от Ярмоленко": роковой приговор для украинца от экс-форварда сборной Англии

"Молотки", готовясь к поединку, на клубной странице в социальной сети Твиттер выложили видеоэпизод с последнего матча против команды Фрэнка Лэмпарда, в которой героем стал украинский полузащитник Андрей Ярмоленко. Напомним, наш легионер, появившись на поле на 78-й минуте матча, за минуту до завершения поединка забил победный гол своей команды.

К слову, Ярмоленко присоединился к Вест Хэму летом 2018-го из Боруссии Д. В текущем сезоне украинец забил 2 гола и отдал 3 ассиста – правда, в матчах Кубка английской лиги. В АПЛ 31-летний вингер вышел на поле 6 раз, результативными действиями не отметился.

Ярмоленко начинает решающий этап в Вест Хэме – украинец среди фаворитов "на выход" с серьезным регрессом