Украинский вингер уже в третьем сезоне подряд не может стать игроком не то чтобы стартового состава, а даже основной обоймы Вест Хэма. Прежде всего, помешали регулярные травмы и проблемы со здоровьем, из-за которых Ярмоленко за 12 туров текущей АПЛ вышел на поле только 5 раз, а в Премьер-лиге сыграл лишь жалких 97 минут без результативных действий. В других турнирах дела несколько лучше – в частности, 2 гола и 3 ассиста в 3-х матчах Кубка лиги. Правда, вряд ли такие достижения компенсируют одну из самых высоких зарплат в Вест Хэме – около 115 тысяч фунтов в неделю.

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Для сравнения – в прошлом сезоне Ярмоленко впервые оказался вне заявки только в 16 туре чемпионата, не сыграв против Арсенала. В стартовых 15 матчах Премьер-лиги украинец непременно выходил хотя бы на замену, записав при этом в свой актив 3 гола и 1 ассист. Итоговый доработок Ярмолы по итогам АПЛ 2019/20 – 23 матча, 5 голов, 1 ассист и 985 сыгранных минут. Да и в дебютном сезоне в Англии картина для украинца была лучше – выход в 9 стартовых поединках сезона, после чего случилась та самая тяжелая травма ахилла в противостоянии с Тоттенхэмом.

После прихода Дэвида Мойеса, который сменил Мануэля Пеллегрини на посту наставника "молотов", игрового времени у Ярмоленко стало значительно меньше. Правда, уже в ближайшее время украинец может получить свой шанс – шотландский наставник признался, что планирует ротацию, учитывая крайне насыщенный график. Вест Хэм начинает сложный отрезок – после поединка против Кристал Пэлас (16 декабря) команду Дэвида Мойеса ожидают матчи с Челси (21 декабря), Брайтоном (27), Саутгемптоном (29) и Эвертоном (1 января).

"У нас в команде есть игроки, которые провели немало матчей. Очевидно, что им нужен отдых. В моем распоряжении есть 8-9 футболистов, которые не имели достаточно игровой практики. В последнее время я практически не менял состав, поскольку Вест Хэм демонстрировал отличные результаты (4 победы в 5 последних матчах – прим. "Футбол 24"), а в таких условиях трудно найти слабое место в команде. Мы отправили Ярмоленко и Крэйга Доусона сыграть за команду U-23 – это определенный риск для этих футболистов с точки зрения COVID-19, ведь они вынуждены находиться в более широком кругу лиц. Но, безусловно, я рассчитываю на этих игроков", – признался на днях Дэвид Мойес.

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Недавно экс-нападающий сборной Англии Кевин Филлипс заявил, что Вест Хэму стоит избавиться от Ярмоленко. По его мнению, украинец не оправдывает своей высокой зарплаты, а на вырученные за него деньги можно усилить состав одним или даже несколькими новичками. Похожей позиции придерживаются и журналисты портала Football.London, которые считают украинца одним из главных претендентов на уход из клуба.

В прошлое межсезонье Мойес начал чистку состава – клуб покинули Фелипе Андерсон (аренда в Порту), Альбиан Айети, Грейди Диангана, Джек Уилшир, Роберто и Карлос Санчес. Британские репортеры прогнозируют, что в январе шотландский тренер отпустит еще нескольких игроков, а Ярмоленко называют одним из фаворитов – прежде всего, из-за его зарплаты и наличия серьезных конкурентов в лице Джаррода Боуэна, Саида Бенрама и Пабло Форналса. Январь, по мнению журналистов Football.London, – идеальное время, чтобы хотя бы частично отбить потраченные 17,5 млн фунтов, которые Вест Хэм потратил на украинца летом 2018-го. Если же вингер все же останется в клубе, то исключительно из-за необходимости глубины состава, считают эксперты. Серьезный минус Андрея состоит в его однотипности, предсказуемости в атаке и ограниченности в защите, что не слишком подходит Мойесу, указывают британские СМИ.

Самое обидное то, что Ярмоленко никак нельзя назвать худшим игроком в Вест Хэме. Когда украинец здоров и находится в хорошей форме – это серьезная боевая единица "молотов". Его голы грандам в предыдущих двух сезонах приносили лондонцам важные очки, но главная беда в том, что Андрей больше лечится, чем играет. Похоже, в Вест Хэме банально устали ждать. Ближайшие несколько недель практически наверняка станут определяющими для украинца.

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