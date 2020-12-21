"Молоти" ще досі пам'ятають смак перемоги над "синіми", до якої приклався півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко.

Андрій Ярмоленко (в центрі) під час тренування Вест Хема / Твіттер ФК Вест Хем

Вже сьогодні, 21 грудня, о 22:00, в рамках 14-го туру англійської Прем'єр-ліги Вест Хем на виїзді зустрінеться з Челсі.

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"Молоти", готуючись до поєдинку, на клубній сторінці у соціальній мережі Твіттер виклали відеоепізод з останнього матчу проти команди Френка Лемпарда, в якій героєм став український півзахисник Андрій Ярмоленко. Нагадаємо, наш легіонер, з'явившись на полі на 78-й хвилині матчу, за хвилину до завершення поєдинку забив переможний гол своєї команди.

До слова, Ярмоленко приєднався до Вест Хема влітку 2018-го з Борусії Д. У поточному сезоні українець забив 2 голи та віддав 3 асисти – щоправда, в матчах Кубка англійської ліги. В АПЛ 31-річний вінгер вийшов на поле 6 разів, результативними діями не відзначився.

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