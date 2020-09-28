Лондонцы уже начали переговоры с Ювентусом по центрбеку сборной Италии Даниэле Ругани, сообщает журналист Николо Скира.

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По информации источника, Вест Хэм сделал предложение об аренде 26-летнего защитника на один сезон с правом выкупа, но туринцы стремятся сразу продать итальянца за 18 млн евро. Переговоры продолжаются.

Отметим, что контракт Ругани с "бьянконери" действует до лета 2024 года. В прошлом сезоне Даниэле провел за Ювентус лишь 14 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

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