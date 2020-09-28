Лондонці вже розпочали переговори з Ювентусом щодо центрбека збірної Італії Даніеле Ругані, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

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За інформацією джерела, Вест Хем зробив пропозицію щодо оренди 26-річного захисника на один сезон з правом викупу, але туринці прагнуть відразу продати італійця за 18 млн євро. Переговори тривають.

Відзначимо, що контракт Ругані з "б'янконері" діє до літа 2024 року. У минулому сезоні Даніеле провів за Ювентус лише 14 матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

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