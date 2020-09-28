Андрей Ярмоленко просидел весь матч на скамейке запасных, а его конкурент Джаррод Боуэн стал чуть ли не главным героем встречи. На 17 минуте англичанин эффектно закрутил мяч в левый от себя угол, а после перерыва удачно сыграл на добивании.

Вест Хэм сенсационно уничтожил Вулвз – конкурент Ярмоленко оформил дубль, украинец просидел матч на скамейке запасных

Вест Хэм решил не останавливаться и окончательно добить непростого соперника. Бомбардир Вулверхэмптона Хименес неудачно подставился под удар Соучека, срезав мяч в собственные ворота. Контрольный в голову "волков" совершил Алле, который замкнул подачу Масуаку с левого фланга. 4:0 – Вест Хэм набрал первые очки в чемпионате, но без помощи Ярмоленко.