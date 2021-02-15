"Молотки" готовы залатать кадровую брешь опытным исполнителем, сообщает 90min.

Ярмоленко выставляют на трансфер – Вест Хэм готов отпустить украинца с огромными потерями

Муса может усилить атакующую линию лондонцев посреди сезона, поскольку имеет статус свободного агента. Наставник Вест Хэма Дэвид Мойес имеет серьезные проблемы с выбором нападающих после продажи Алле и травм Ярмоленко и Антонио. Конкуренцию "молоткам" в борьбе за бывшую звезду московского ЦСКА составит Саутгемптон.

В октябре Ахмед Муса покинул аравийский Аль-Наср и до недавнего времени поддерживал игровую форму с Вест Бромвичем. Он уже имеет опыт выступлений в Англии, поскольку в 2016-2018 гг. находился на контракте в Лестере.

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