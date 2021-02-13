Ярмоленко выставляют на трансфер – Вест Хэм готов отпустить украинца с огромными потерями
Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко вскоре может покинуть лондонский клуб. Вингера оценивают крайне низко.
Вест Хэм планирует продать Ярмоленко уже этим летом, информирует Football Insider со ссылкой на источник в клубе. Украинец имеет одну из самых высоких зарплат в клубе, но не проходит в стартовый состав Дэвида Мойеса, поэтому руководство решило от него избавиться.
Ярмоленко может сменить прописку за 5-6 миллионов фунтов. Вест Хэму хватит такой суммы, чтобы рассмотреть предложение и отпустить Андрея. Лондонцы в 2018-м приобрели вингера втрое дороже, но из-за разочарования готовы потерять около 13 млн.
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Дэвид Мойес построил в Вест Хэме добротную команду, которая ведет борьбу за Лигу чемпионов. Летом тренер ожидает усиления, но для этого клуб должен разгрузить зарплатную ведомость и заработать что-то на продажах. Как сообщает источник, Ярмоленко избран расходным материалом.
Андрей за два с половиной года провел в составе Вест Хэма 53 матча, забив 10 голов и отдав 6 ассистов. Он преимущественно выходил на замену. После продажи Алле украинец играл в центре атаки, был дублером Антонио, однако не сумел зарекомендовать себя хорошим вариантом на дистанции.
Ярмоленко сейчас травмирован. По последней информации, к Евро-2020 он успеет восстановиться и набрать форму. Контракт с Вест Хэмом рассчитан до лета 2022-го, лондонцы имеют опцию продления сотрудничества, но не собираются ее активировать. Решение принято – Андрея выставляют на трансфер.
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