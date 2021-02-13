Вест Хэм планирует продать Ярмоленко уже этим летом, информирует Football Insider со ссылкой на источник в клубе. Украинец имеет одну из самых высоких зарплат в клубе, но не проходит в стартовый состав Дэвида Мойеса, поэтому руководство решило от него избавиться.

Ярмоленко может сменить прописку за 5-6 миллионов фунтов. Вест Хэму хватит такой суммы, чтобы рассмотреть предложение и отпустить Андрея. Лондонцы в 2018-м приобрели вингера втрое дороже, но из-за разочарования готовы потерять около 13 млн.

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Дэвид Мойес построил в Вест Хэме добротную команду, которая ведет борьбу за Лигу чемпионов. Летом тренер ожидает усиления, но для этого клуб должен разгрузить зарплатную ведомость и заработать что-то на продажах. Как сообщает источник, Ярмоленко избран расходным материалом.

Андрей за два с половиной года провел в составе Вест Хэма 53 матча, забив 10 голов и отдав 6 ассистов. Он преимущественно выходил на замену. После продажи Алле украинец играл в центре атаки, был дублером Антонио, однако не сумел зарекомендовать себя хорошим вариантом на дистанции.

Ярмоленко сейчас травмирован. По последней информации, к Евро-2020 он успеет восстановиться и набрать форму. Контракт с Вест Хэмом рассчитан до лета 2022-го, лондонцы имеют опцию продления сотрудничества, но не собираются ее активировать. Решение принято – Андрея выставляют на трансфер.

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