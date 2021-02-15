"Молотки" готові залатати кадрову пробоїну досвідченим виконавцем, повідомляє 90min.

Ярмоленка виставляють на трансфер – Вест Хем готовий відпустити українця з величезними втратами

Муса може підсилити атакувальну лінію лондонців посеред сезону, оскільки має статус вільного агента. Керманич Вест Хема Девід Мойєс має серйозні проблеми з вибором нападників після продажу Аллє та травм Ярмоленка та Антоніо. Конкуренцію "молоткам" у боротьбі за колишню зірку московського ЦСКА складе Саутгемптон.

У жовтні Ахмед Муса покинув аравійський Аль-Наср і донедавна підтримував ігрову форму з Вест Бромвічем. Він вже має досвід виступів в Англії, оскільки в 2016-2018 рр. перебував на контракті з Лестером.

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