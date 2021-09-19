Хозяева повели в счете на 30-й минуте. Это Саид Бенрама решился пробить с полукруга штрафной после паса Боуэна, а мяч задел Варана и полетел в противоход Де Хеа.

Роналду обновил свой голевой рекорд

Манкунианцы отыгрались пять минут спустя. Бруну Фернандеш подал с левого фланга на Криштиану Роналду, тот избежал офсайда и переиграл Фабиански со второй попытки. Вышел вперед МЮ на 89-й – Джесси Лингард получил передачу на углу штрафной, сместился в центр и пробил в дальнюю девятку. Вест Хэм мог вырвать ничью в добавленное арбитром время, но Марк Нобл не реализовал заработанный Ярмоленко одиннадцатиметровый.

Вест Хэм драматично проиграл МЮ – Ярмоленко заработал пенальти на 90+5, но партнер спас Роналду в матче АПЛ