Противостояние одних из лидеров старта сезона. МЮ набрал 10 очков и возглавил таблицу после 4 туров. ВХЮ начал даже лучше, но в последних двух поединках забуксовал – лишь две ничьи. Андрей Ярмоленко остался в запасе с первых минут против соперника, которому уже забивал раньше. Матч, как и онлайн-трансляция Вест Хэм – Манчестер Юнайтед на "Футбол 24", стартовал в 16:00. Дэвид Мойес против своей бывшей команды. Первый выездной матч Роналду в Премьер-лиге. Интриг в этой дуэли достаточно.

Вест Хэм – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча

Пока манкунианцы жалкими навесами в никуда показывали свою полную несостоятельность, "молоты" организовали первый момент. На 17 минуте Магуайр подарил снаряд Бенрама. Алжирец мгновенно разобрался и выдал пас под убийственный удар. Боуэн подкачал, в касание пробив в Варана. Как же легко МЮ "создает" моменты для команды Мойеса. Мактоминай проигрывает борьбу в штрафной, все тот же Боуэн стреляет в Де Хеа. На подборе никого из манчестерцев, Соучек пробивает выше. Единственный вразумительный момент "дьяволов" аж на 24 минуте создал Гринвуд. Мейсон классно разобрался с несколькими оппонентами, открыв пространство для Погба, тот мгновенно на Роналду – удар во вратаря.

Touches in the opposition box in the first half:



◎ West Ham (7)

◉ Cristiano Ronaldo (9)



CR7 is setting up camp in the penalty area. pic.twitter.com/lS6nxeGlqA — Squawka Football (@Squawka) September 19, 2021

Один Роналду за 1 тайм больше раз (9) встречался с мячом в чужой штрафной, чем весь Вест Хэм (7)

Это уже что-то. Мактоминай отборолся на угловом, Фернандес с лета выстрелил в штангу, не хватает только добивания. Шоу после второй волны атаки проверил свой удар издалека, разминка для Фабиански. Вест Хэм спокойно ответил и забил. Абсолютно голая и смешная опорная зона манчестерцев. Бенрама мог два кофе выпить, а его и так никто бы не накрыл. Получайте наказание за это. Рикошет от Варана полностью дезориентирует Де Хеа – 1:0.

Роналду упускает два момента подряд. Сначала неплохая скидка от Шоу, потом роскошный разрезной пас Мактоминая. Но с четвертой попытки Криштиану таки отличился. Бруно вырезал идеальный крос, земляк сначала пробил во вратаря, однако спокойно добил. VAR проверил – в офсайде была только рука КР7, а ею не забить. Гринвуд снова взорвался справа и отдал на ход. Роналду продолжает набивать сейвы вратарю ВХЮ. Как же легко приходят моменты лондонцев. Крессуэлл простреливает без помех, Влашич с расстрельной дистанции дает значительно выше.

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Форналс ошибся под прессингом. Бруно мгновенно перевел в штрафную на Роналду. Криштиану сегодня запорол уже второй стопроцентный момент. Фабиански, конечно, классно выскочил наперерез, но португалец должен такие моменты реализовывать. Боуэн продрался по правому флангу, обыгрался с Форналсом и отдал в ответ. Испанец эффектно пытался забить пяткой, но не попал. Джесси Лингарда, который разминается у боковой, воспевают трибуны. Ярмоленко готовится выйти на 65 минуте. Долго ждал Андрей под дождем, пока игра не остановилась, но все-таки меняет Влашича.

Cristiano Ronaldo's stats v. West Ham:



7 shots attempted

5 shots on target

1.84 xG

2.04 xG on target

1 goal



4 goals in his last 3 games!#PL #MUFC #WHUFC pic.twitter.com/L5DvHXf4uN — StatmanFM (@statmanfarouq) September 19, 2021

Сульшер обновил фланги атаки. Лингард и Санчо заменили Гринвуда и Погба. А ведь неплохо вышел Ярмола! Несколько острых пасов в штрафную, передача под удар, отбор в борьбе с КриРо, стопроцентная точность первых трех действий у ворот Де Хеа. Защита МЮ трещит, но выдерживает. Роналду обыгрывает Цоуфала и специально находит колено чешского защитника. Аткинсон отказывается искать там пенальти, Криштиану очень зол, но пусть высказывает претензии прежде всего к самому себе – с 5 ударов в створ ворот (все из пределов штрафной) и 2,04 ожидаемого гола можно было значительно раньше выжимать большее.

Лингард классно забивает на 88-й. Сразу же просит прощения у фанатов своей бывшей команды. А голевой пас отдает Матич, который вышел на последние несколько минут вместо Фреда. Вот это развязка. Роналду уже просто умоляет назначить пенальти. Зума, похоже, таки срезал португальца. Ироническая улыбка. Аткинсон выступает за интригу! Ярмоленко едва не обыгрался с партнером, в последний момент перед штрафной выбили мяч из-под Андрея. Украинец попадает в выставленную руку Шоу. Это 200-процентный пенальти. Нобл вышел на замену, чтобы пробить 11-метровый. Бездарный удар в Де Хеа и поражение. Финал Евро-2020, похоже, никого ничему по крайней мере в АПЛ не научил.