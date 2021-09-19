Возвращение нападающего Криштиану Роналду в английский Манчестер Юнайтед пока выгодно для обеих сторон. Португалец благодарит за доверие голами в каждом матче и одновременно обновляет персональные достижения.

Форвард забил Вест Хэму в 5-м туре АПЛ и обновил интересный рекорд, сообщает Opta Sports.

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Домашняя арена "молотков" стала 66-м стадионом топ-5 лиг Европы, на котором отличился Роналду. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" удерживает лидерство по этому показателю. Ближайший преследователь – нападающий Милана Златан Ибрагимович (64 арены).

К слову, по возвращении на Олд Траффорд Криштиану Роналду отметился забитыми мячами в каждом из трех матчей во всех турнирах.

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