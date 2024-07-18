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Вест Хэм Ярмоленко продолжит подписывать новичков

20:23 109 Читати українською
Вест Хэм Ярмоленко продолжит подписывать новичков
Мануэль Пеллегрини / фото из соцсетей

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини заявил, что трансферная кампания клуба еще не завершена.

"Мы пытаемся построить сильную команду. На данный момент мы имеем семь новых игроков, но у нас есть трое травмированных. Значит, в последние дни, когда у нас будет возможность пригласить игроков, мы попробуем построить такую сильную команду, которую только сможем.

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Нам нравятся техничные игроки, с которыми мы сможем играть в привлекательный, атакующий футбол. Мы купили игроков, которые имеют очень хорошую технику. Не только Фелипе Андерсона, но и Ярмоленко – они могут подтвердить свою репутацию в Премьер-лиге", – цитирует Пеллегрини The Telegraph.

Вест Хэм уже подписал этим летом Фелипе Андерсона, Иссу Диопа, Андрея Ярмоленко, Лукаша Фабиански, Фабиана Бальбуена, Райан Фредерикса и Джека Уилшера.

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Англия Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Вест Хэм Вест Хэм Мануэль Пеллегрини Мануэль Пеллегрини
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